Åsele: Trafikolycka på Storgatan

En trafikolycka inträffade på eftermiddagen på Storgatan i Åsele. Enligt initiala uppgifter har den ena bilen kört in i den andra från sidan efter Storgatan. Vägen stängdes av under räddningstjänstens arbete på plats.

