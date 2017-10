Svedala: Död person anträffad i damm

Polis kallades till en damm i närheten av vårdcentralen i Svedala med anledning av att en avliden person anträffats i vattnet. Polisen arbetar nu med att fastställa en identitet på den avlidna personen. I nuläget finns ingen ytterligare information i ärendet.

