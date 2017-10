Umeå: Singeloycka vid Söderslätt

En singelolycka inträffade vid 00.20 natten mot lördagen i Söderslättsrondellen, Umeå. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen. Det finns ännu inga uppgifter om hur det gått för de som färdats i fordonet.

