Mullsjö: Älgolycka på riksväg 26

En person fick föras till sjukhus med okända skador efter att ha kolliderat med en älg på riksväg 26 straxt utanför Mullsjö. Uppdatering 06:01 När räddningsstyrkan från Mullsjö kom fram till olycksplatsen så visade det sig att en personbil kolliderat med en älg, älgen avled på plats. Olyckan inträffade på V26 i utkanten av Mullsjö. Ingen av de inblandade personerna behövde åka med ambulansen till sjukhuset. Under räddningsarbetet rådde begränsad framkomlighet. Bilen fick bärgas från platsen skriver Räddningstjänsten i ett pressmeddelande.

