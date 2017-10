Hallstahammar: Grovt våldsbrott

Ett grovt våldsbrott inträffade vid 23.30-tiden utomhus i Hallstahammar. Polisen är mycket förtegen om händelsen men uppger att en person är förd till sjukhus. Platsen spärrades av i väntan på teknisk undersökning. Uppdatering: 02.20 Gällande våldsbrottet i Hallstahammar så kan det nämnas att fyra personer har gripits och rubriceringen av brottet är försök till mord. En person är förd med ambulans till sjukhus efter att ha huggits med ett stickvapen. Hans skador bedömdes som allvarliga, men inte livshotande. De inblandade är yngre män och händelsen inträffade utomhus i centrala Hallstahammar. På platsen fanns många vittnen som har kunnat förhöras. Ett område kring en fastighet på Kappelgatan där händelsen inträffade, spärrades av tillfälligt. Innanför avspärrinngen anträffades ett vapen som troligen kan knytas till brottet. Efter cirka en halvtimme efter att händelsen blev känd av polisen, kontrollerades fyra män i sällskap på Västeråsvägen. De greps efter att det gjordes en del fynd på dem, som visade att de kunde vara inblandade i händelsen. Åklagare kommer under morgonen ta ställning till om männen ska anhållas skriver polisen på sin sida.

