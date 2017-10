Söderhamn: Singelolycka med A-traktor



Vid kl 23:30 på fredagskvällen larmades polis, ambulans och räddningstjänst till en singelolycka på väg 621 strax väster om Mohed utanför Söderhamn. Det var i höjd med Florsjön som föraren av en A-traktor i det hala väglaget fått sladd och kört in i ett räcke. I fordonet färdades tre personer enligt polisen. Ingen misstanke om brott och inga personskador.

Text &Foto: Daniel Sjöholm / Xnytt.se

