Huskvarna: Bråk på Brunnsgatan

Samtal inkommer vid 01.16 till polisen angående bråk på Brunnsgatan i Huskvarna. Tre personer kunde gripas misstänkta för misshandel, olaga hot samt skadegörelse. Vid kontroll visade det sig att en av personerna hade en pistol och en annan person var beväpnad med kniv. De gripna är födda 85, 91,samt 95. Inga övriga omständigheter kan i nuläget inte lämnas ut då utredningsarbete pågår uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.