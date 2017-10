Borås: Brand i villa

Räddningstjänsten larmades straxt efter fem till en brand i en villa längs med riksväg 42 söder om Frufällan utanför Borås. Hur omfattande branden är eller om någon person har kommit till skada är ännu oklart. Uppdatering 06:17 Enligt uppgifter ska villan som brinner vara helt övertänd. Det är ännu oklart om någon bodde i villan och om någon person befann sig inne när branden bröt ut.

Both comments and pings are currently closed.