Köping: Brand i personbil

Räddningstjänsten i Köping fick tidigt på lördagsmorgonen rycka ut till Hantverkaregatan där det ska börjat brinna i en personbil. Uppdatering: Polisen uppger på morgonen att det var en skåpbil som stod parkerad utanför ett företag som börjat brinna. När räddningsenheterna kom på plats var fordonet helt övertänd. Man misstänker att någon person tänt på fordonet men ingen person har frihetsberövats.

