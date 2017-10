Arvidsjaur: Villabrand i Moskosel

Räddningstjänst och ambulans larmades vid 06-tiden på lördagsmorgonen till Kronvägen i Moskosel där det ska börjat brinna i en villa. När räddningsenheterna kom på plats var byggnaden helt övertänd. Det är dock oklart om det bodde någon i fastigheten eller om det är ett ödehus.

