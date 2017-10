Västervik: Två inblandade i singelolycka

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 06.30-tiden till en singelolycka i höjd med Speedwaybanan i Västervik. Två personer ska ha färdats i fordonet och båda ska ha varit ur och klarat sig utan allvarligare skador när enheterna kom på plats.

