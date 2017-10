Göteborg: Kvinna anträffad död i dike

En person upptäcke på förmiddagen en människokropp som ligger i ett dike mellan Eriksbo Östergärde och Lärjeån. Polis larmas till platsen och kan konstatera att kroppen har skador som gör att polisen inte kan utesluta att den okända personen blivit utsatt för grovt brott. En förundersökning gällande mord inleds och platsen spärras av i avvaktan på teknisk undersökning av kroppen och platsen. I nuläget är det även oklart om anträffandeplatsen är den samma som mordplatsen.

