Norrköping: Kvinna utsatt för misshandel

Kl. 16:07 larmades polis och ambulans till en adress på Albrektsvägen i Norrköping med anledning av att en kvinna ringt till SOS Alarm och uppgivit att hon blivit knivskuren i en lägenhet. På plats kunde konstateras att kvinnan, som är i 40-årsåldern, hade en mindre sårskada på ena armen. Hon fördes med ambulans till sjukhus för att få skadan omsedd. Den misstänkte gärningsmannen, en man i 50-årsåldern, greps på platsen. Han är misstänkt för grov misshandel. Lägenheten är avspärrad för teknisk undersökning vilken kommer att ske under kvällen skriver polisen på sin sida.

