Norrköping: Fartyg på grund utanför Bråviken

Ett lastfartyg som är 143 m långt och 21 m brett har gått på grund vid Rödgrunden utanför Bråviken. Kustbekningsfartyg samt lotsbåt är på plats. Inget läckage ska ha uppstått och det oklart vad fartyget är lastat med. Fartyget lämnade Norrköpings hamn på eftermiddagen.

