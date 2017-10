Linköping: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade i natt på E4 öster om Linköping. En personbil ska ha kört in i vajerräcket. De som färdats i fordonet ska själva ha kunnat ta sig ur och det är oklart om någon behövde föras till sjukhus.

