Växjö: Singelolycka nära Kättilstorp

En singelolycka inträffade i natt på länsväg 710 nära Kättilstorp söder om Växjö. Enligt uppgifter ska fordonet börjat brinna efter olyckan men ingen person ska då ha varit kvar i fordonet. Det finns i nuläget inga uppgifter om det var personskador vid olyckan.

