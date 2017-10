Mjölby: Singeloycka utanför Skänninge

En singelolycka inträffade i natt på vägen mellan Skänninge och Mantorp. En personbil ska ha kört av vägen och hamnat på taket. Enligt ännu obekräftade fordon ska det börjat ryka från fordonet i samband med olyckan. Hur många som färdades i fordonet eller om någon skadades är i skrivande stund oklart. Uppdatering: Aktuellt fordon har fattat eld och minst en person kvar i den övertända bilen. Bilen tas i beslag och anmälan upprättas gällande vållande till annans död. Syftet med beslaget av bilen är att försöka utröna anledningen till olyckan. Personen som färdades i bilen omkom i samband med olyckan. Personen är i nuläget inte identifierad skriver polisen på sin sida på morgonen.

