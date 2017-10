Ängelholm: Kastade in föremål på nattklubb

Klockan 00.49 greps en person av ordningsvakter efter ett bråk vid en nattklubb i Ängelholm. Gärningsmannen grips efter att ha kastat in föremål i nattklubbslokalen. I samband med gripandet anträffas ytterligare föremål som kan bedömas som farligt. Brottsplatsen är avspärrad och utredningsåtgärder vidtas på platsen. Nationella Bombskyddet rekvirerades ut för att biträda på platsen.

