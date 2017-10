Ulricehamn: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten larmades vid 04.30-tiden till länsväg 823 söder om Romsås utanför Ulricehamn där en personbil brann kraftigt. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada eller hur branden uppstått.

Both comments and pings are currently closed.