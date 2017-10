Umeå: Gärningsman anmälde sig själv

En man i 25-års ålder ringde vid 02.45 in till polisen och ville anmäla sig själv för en skadegörelse då han kastat sönder en glasruta på en fastighet i Ersboda. Polispatrullen som kom till platsen påträffade gärningsmannen som även var anmälaren och man tog upp en anmälan och höll förhör.

