Göteborg: Man knivskuren

En man har knivskurits vid Drottningtorget i Nordstan,Göteborg. Mannen har förts i ambulans till sjukhus med en skärskada i huvudet. Det är oklart hur allvarliga skadorna är. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha gripits.

