Malmö: Explosion i fastighet

En explosion har inträffat inomhus på Zenithgatan i Malmö. Det är ännu oklart vad som exploderat och flera polispatruller, ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen. Uppdatering: Det är porten till ett trapphus som har blivit skadat. Det är mycket folk på platsen, men det finns inga uppgifter på att någon person ska vara skadad uppger polisen.

