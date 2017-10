Norrköping: Brand i personbil

Räddningstjänsten larmades i natt till en parkering vid Guldringen där det börjat brinna i en personbil. När man kom på plats var fordonet helt övertänt och ytterligare en bil intill hade fått bränn och lackskador. Enligt polisen misstänker man att branden är anlagd.

