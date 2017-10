Sollefteå: Garagebrand i Resele

Räddningstjänsten larmades i natt till Resele utanför Sollefteå där det skulle brinna i en mindre fristående byggnad. När man kom på plats visade det sig vara en fristående garagebyggnad som var helt övertänd. Vad som orsakat branden finns i nuläget inga uppgifter om.

