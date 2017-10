Uppsala: Rån mot Elgiganten

Flera gärningsmän beväpnade med något slags tillhygge rånade på förmiddagen Elgiganten i Uppsala. Rånarna har uttalar hot mot personalen som trycker på överfallslarmet. Flera vittnen ringer också 112. En större polisinsats pågår i sökandet efter rånarna, till hjälp har polisen bland annat helikopter. Rånarna, som fick med sig en del föremål från butiken, var maskerade men rånet har troligen filmats av butikens övervakningskameror. Polisen är också intresserade av vittnesuppgifter gällande en grå Volvo V40 som sätts i samband med rånet.

