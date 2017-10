Stockholm: Allvarlig misshandel i Alvik

Två förövare skall enligt vittne ha misshandlat en person med något vasst föremål och sedan sprungit från platsen i Alvik. Anmälaren säger att mannen verkar allvarligt skadad och ambulans är på väg tillsammans med flera patruller skriver polisen på sin sida.

