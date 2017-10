Söderköping: Försvunna hästar gick ner sig i kärr

De hästar som sedan i lördags varit försvunna från en gård i Tåby anträffades på eftermiddagen. Två av hästarna ska gått ner sig i ett kärr norr om Mem. Räddningstjänsten kallades till platsen och någon ytterligare information finns för närvarande inte.

