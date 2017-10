Norrköping: Trafikolycka på Söderleden

En trafikolycka inträffade på eftermiddagen på Söderleden i höjd med Hagebygatan i Norrköping. En personbil ska ha kört in i ett framförvarande fordon. Ingen person uppges ha ådragit sig några allvarligare skador och samtliga inblandade var ur fordonen då räddningsenheter kom på plats.

Both comments and pings are currently closed.