Norrköping: Trafikolycka på Stockholmsvägen

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på Stockholmsvägen i höjd med Plantagen. Utryckningsfordon har precis kommit på plats och det är oklart om någon person har skadats. Tre personer uppges vara inblandade i händelsen.

