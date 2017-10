Hedemora: Villabrand i Garpenberg

Räddningstjänsten larmades ikväll till Erikslundsvägen i Garpenberg där det börjat brinna i en villa. Enligt uppgifter ska branden ha börjat i ett rum på övervåningen till villan. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.