Jönköping: Lastbilar i krock

Minst två lastbilar var straxt efter midnatt inblandade i en trafikolycka mellan Hyltena och Torsvik söder om Jönköping. Det har inte framkommit om någon person skadades vid olyckan men Trafikverket uppgav att det var mycket begränsad framkomlighet vid platsen.

