Söderköping: Personbil av vägen

En personbil körde i natt av vägen nära Källösa söder om Östra Ryd. Ambulans samt räddningstjänst från Östra Ryd samt Söderköping larmades till platsen. Om någon person skadades vid olyckan är i skrivande stund oklart.

