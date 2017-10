Oskarström: Trafikolycka på riksväg 26

En trafikolycka inträffade vid 05,30-tiden på riksväg 26 mellan Oskarström och Åled norr om Halmstad. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska det vara tre personbilar som varit inblandade i olyckan. Ingen uppges ha ådragit några allvarligare skador.

