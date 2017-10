Enköping: Rånförsök mot värdetransport

Tre gärningsmän beväpnade med automatvapen försökte på förmiddagen råna en värdetransport i anslutning till en bank i Enköping. Gärningsmännen har därefter lämnat i en grå/silverfärgad Audi, modell kombi med svarta fälgar, i okänd riktning. Polisen arbetar aktivt i ärendet med utredningsåtgärder och kan för närvarande inte lämna ut ytterligare uppgifter. Har du tips att lämna om händelsen eller om det aktuella fordonet, ring polisen på 114 14.

