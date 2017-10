Helsingborg: Brand i lägenhet

Larm inkom ikväll om brand i en lägenhet tillhörande ett flerfamiljshus på Guldsmedsgatan. Polis skickas till platsen för kontroll och för att biträda räddningstjänsten. En man och en kvinna förs senare med ambulans till sjukhus dit också en polispatrull skickas för förhör. Vad som orsakat branden är inledningsvis okänt.

