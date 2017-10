Kävlinge: Rånade butik på tändare och kexburk

En livsmedelsbutik på Mårtensgatan blev ikväll utsatt för ett rån av två unga och maskerade gärningsmän som med kniv tilltvingar sig en tändare och en kexburk innan de blir utkörda av personalen. Duon lämnar platsen springande. Inga personer uppges ha kommit till skada.

