Norrköping Källarbrand på Urbergsgatan

Räddningstjänsten kallades i kväll till en bostadsfastighet på Urbergsgatan i Norrköping där det börjat brinna i ett mindre utrymme i källaren. Räddnigstjänsten kunde snabbt släcka branden och ventilera ut röken som bildats i trapphuset. Ingen person uppges ha kommit till skada.

