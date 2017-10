Norrköping: Brand i terrängen

Räddningstjänsten är på väg till Kommendantvägen i Norrköping där det ska brinna i terrängen. Hur omfattande branden är finns i nuläget inga uppgifter om.

Uppdatering: Räddningstjänsten uppger att man inte anträffat någon form av brand på platsen och återvänder till stationen.

