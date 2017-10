Eskilstuna: Brand i restaurang

Räddningstjänsten har larmats till en restaurang vid Fristads torg i Eskilstuna där det ska börjat brinna. Hur omfattande branden är finns i nuläget inga uppgifter om.

Uppdatering: Polisen uppger att det rör sig om en totalbrand. Man misstänker att branden även kan vara anlagd och platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning under morgondagen.

