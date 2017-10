Västerås: Brand i lägenhet

Polis och räddningstjänst kallades vid 01-tiden i natt till Puddelugnsgatan i Västerås, där en brand hade utbrutit i ett sovrum. När de första räddningsfordonen anlände till platsen brann det med öppna lågor. Elden kunde dock snabbt släckas ner och räddningstjänsten fick inrikta sig på att vädra ut rök. Alla boende i lägenheten hade självmant tagit sig ut och ingen skadades. Branden tros ha börjat genom ett barns lek med en tändare, där en matta fattat eld. Rummet fick stora skador uppger polisen.

