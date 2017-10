Trelleborg: Fullt utvecklad lägenhetsbrand

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till en fullt utvecklad lägenhetsbrand på Heskillegatan i Trelleborg. Enligt polisen brinner det på andra våningen och även på vinden. Om någon person har kommit till skada vid branden är ännu oklart.

Uppdatering: Enligt uppgifter ska en person ha anträffats avliden i den aktuella lägenheten i samband med branden.

Both comments and pings are currently closed.