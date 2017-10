Ulricehamn: Kvinna anträffad död

Polis larmas kl 18.40 på onsdagskvällen med anledning av att en kvinna inte kommit hem till sin bostad. Kvinnan hade meddelat att hon skulle vara hemma någon gång mellan 16.00–17.00 men hon återkom aldrig till bostaden. Anhöriga lämnar uppgifter om att kvinnan troligen ska ha befunnit sig vid motionsområdet kring Lassalyckan/Mulleberget. När polis kommer till området så finner man även den bil som kvinnan brukar. Anhöriga har själva sökt i området men inte hittat kvinnan, hon har inte heller svarat på telefon. Polisen inleder en insats i området och söker bland annat med hund. Man söker längs med de olika motionsspår som finns i området. Polisen gör då ett fynd av ett par glasögon vid ett motionsspår som troligen tillhör den försvunna kvinnan.

Straxt före 21 hittas den eftersökta kvinnan avliden. Hon hittas i skogsområdet intill motionsspåret. Omständigheter på fyndplatsen gör att polisen misstänker att kvinnan kan ha blivit utsatt för brott. Teknisk undersökning av fyndplatsen är påbörjad och kommer troligen att fortsätta även under del av dagen skriver polisen på sin sida på onsdagsmorgonen.

