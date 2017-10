Sala: Man knivskuren utanför skola

Polis och ambulans larmades på förmiddagen till Kungsängsgymnasiet i Sala där vittnen sett hur en man blivit knivskuren utanför skolan. På platsen kunde polis konstatera att en man f, -97 har blivit knivskuren i ryggen. Gärningsmannen hade lämnat platsen tillsammans med en kvinna och gått i riktning mot Järnvägsstationen i Sala. Den skadade mannen transporterade till Västerås. Polis har sökt den misstänkte och kvinnan som var i hans sällskap utan resultat. Polisen har fått ett signalement på både mannen och kvinnan. Ingen är gripen för brottet uppger polisen som rubricerar händelsen som mordförsök.

