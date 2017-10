Norrköping: Buss körde in i trafikljus

När linjebuss 117 körde fel så fick chauffören köra en gata extra och körde då på ett trafikljus och fastnade när bussen skulle svänga ner från Knäppingsborgsgatan på Östra promenaden i Norrköping. En vägskylt krossade ett av bussfönstren men ingen person ska ha kommit till skada. Olyckan orsakade dock långa köer på platsen.

