Avesta: En person omkom

Uppdatering: En person omkom vid den svåra olyckan tidigare mellan Avesta och Långshyttan då en lastbil och en personbil kolliderade. Vid olyckan klämdes personbilsföraren fast. Vägen vid olycksplatsen stängdes av helt under räddningsarbetet.



Foto: Torbjörn Wåhlin

