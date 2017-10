Luleå: Försök till mord

Polisen kan bekräfta att man efter en större polisinsats jobbar med ett mordförsök skriver polisen på sin sida ikväll. Brottet skall ha skett på Hertsön i Luleå. Larmet inkom till Polisen klockan 12:35 idag och ett flertal polispatruller, utredare och tekniker jobbar med ärendet. Polisen har gripit personer som misstänks vara inblandade. Någon ytterligare information har i nuläget inte lämnats ut.

Both comments and pings are currently closed.