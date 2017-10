Umeå: Bussolycka på Holmsundsvägen

En bussolycka har inträffat på Holmsundsvägen nära Bergsboda utanför Umeå. Enligt uppgifter ska bussen ha kört av vägen och vält. Ett 20-tal personer ska ha befunnit sig i bussen och en större räddningsstyrka är på plats. Det finns i nuläget inga uppgifter om eventuella personskador. Uppdatering: Enligt de senaste uppgifterna ska samtliga personer vara ur bussen nu och en person uppges ha förts i ambulans till sjukhus. De övriga passagerarna ska ha klarat sig chockade från händelsen. Vad som orsakade olyckan finns ännu inga uppgifter om.

