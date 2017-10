Göteborg: Butiksrån i Kviberg

Ett larm till en livsmedelsbutik vid Beväringsgatan löste ikväll ut. När larmet kontrolleras så framkommer det att butiken blivit utsatt för ett rån. Enligt personalen så har tre yngre män kommit in i butiken. De var maskerade och har hotat med ett pistolliknande föremål. Innehavaren tryckte på larmet när rånet pågick och då lämnade de tre männen platsen. Ingen person har skadats fysiskt. Ingen vapen har avlossats. Polisen inleder en insats i området och söker efter gärningsmännen. Polisen söker bland annat med hund i området. Gärningsmännen har kommit över en okänd summa pengar i samband med rånet.

