Malung: Tankbil vält på E45

En tankbil har kört av vägen och vält nära Lisskogsåsen under kvällen. Enligt uppgifter ska tankbilen ha varit tom då olyckan inträffade. Det finns inga uppgifter om någon person kom till skada. Det kommer dock att råda begränsad framkomlighet under bärgningsarbetet.

