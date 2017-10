Göteborg: Lägenhetsbrand i Biskopsgården

Räddningstjänsten larmades i natt till Långströmsgatan i Biskopsgården, Göteborg där det enligt en anmälare ska ha börjat brinna i en lägenhet. Hur omfattande branden var eller om någon person kom till skada har inte framkommit.

Both comments and pings are currently closed.